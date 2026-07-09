Какого оборудования не хватает российскому кино

Вопрос оборудования остается актуальным для индустрии российского кино, не исключено, что в скором времени будет просто не на что снимать фильмы, заявил в пресс-центре НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

«Печально выступил Карен Шахназаров, который сказал, что беда, возможно, впереди. Нам скоро не на что будет снимать. Наши друзья из Китая не занимаются производством съемочной техники, а камеры изнашиваются. У нас нет новых камер, света, проводов и прочего», — напомнил он.

Со своей стороны, глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин подтвердил актуальность этой проблемы.

«Все острее проблема поддержания оборудования. Ксеноновые лампы мы не делаем, их делают китайцы и недружественные нам страны. Мы не производим кинопроектора в формате DCP. Что-то действительно надо делать по всем направлениям – с точки зрения привлечения аудитории, съемок более технологичного кино и технологического оснащения кинотеатров», — сказал он.

При этом член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил, что осенью в России появится несколько новых технологичных экранов, однако не вполне ясно, как примет эту новинку зритель.

«Есть лучик света со стороны Китая относительно LED-экранов, которые может быть могут претендовать на некий технологический шаг вперед. Осенью у нас в стране точно появится два-три подобных экрана. Однако, как на них отреагирует аудитория, воспримет ли это как некий современный аналог IMAX, будет ли готова платить дополнительную цену за билет, посмотрим. У подобной истории нет мощного маркетингового продвижения, как было у IMAX. Также непонятно, какой контент раскроется во всей красоте на новых экранах. Это достаточно спорный вопрос», — объяснил Исаев.

Ранее генеральный директор компании «Кинокомфорт» Сергей Пуськов отмечал, что зритель готов платить больше, получая больше эмоций. Между тем в России качество кинопоказа сегодня целиком и полностью определяется зарубежными ассоциациями, что, по его словам, не совсем правильно.