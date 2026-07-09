Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева пройдет в Суздале с 10 по 19 июля

II Летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале с 10 по 19 июля.

Форум по традиции пройдет в формате open air сразу на трех площадках: 10 и 11 июля - это городской стадион "Спартак"; с 12 по 19 июля - территория Суздальского кремля; с 16 по 18 июля - на территории Суздальского Зарядья. Так что местным жителям и гостям ради искусства придется смириться с ограничениями движения автотранспорта.

Зато программа ожидается обширная и разнообразная. Афиша обещает восемь концертов академической и джазовой музыки, а также впервые на фестивале будет впервые представлена опера под открытым небом. В год 135-летия Сергея Прокофьева выбор пал на спектакль "Война и мир" Астраханского театра оперы и балета в постановке дирижера Валерия Воронина и режиссера Сергея Новикова (10 и 11 июля). В главных партиях заняты солисты Большого и Мариинского театров, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и, естественно, Астраханского оперного театра. Всего в спектакле-эпопее задействовано более 500 артистов.

Все на фестивале будет происходить в самом быстром, запатентованном пианистом музыкальном темпе "мацуиссимо". После того, как стадион покинут артисты, Денис Мацуев обещает, что в перерывах между выступлениями музыканты будут играть в футбол и всех гостей фестиваля угостят фирменным коктейлем "Суздалини", главный секрет которого - изобилие земляники.

В числе иных участников второго фестиваля - Госоркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского, Российский национальный молодежный симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева, Ивана Никифорчина и Алексея Рубина, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр под управлением Василисы Маркиной и Олега Худякова, Страдивари-ансамбль Мариинского театра под руководством Лоренца Настурика-Гершовичи, а также молодые солисты - лауреаты международных конкурсов, в том числе лауреаты V Grand Piano Competition. Исторически фестиваль в Суздале связан со знаменитыми "Новыми именами": здесь уже много лет проходит летняя школа стипендиатов этого благотворительного фонда, открывшего миру поколения талантливых юных музыкантов. Одним из самых первых и успешных подопечных Фонда был Денис Мацуев. Ныне в афише заявлены "новоименцы" Полина Еремина (фортепиано), Андрей Пережогин (скрипка), Эмир Закариа (фортепиано), также приглашены французский пианист Марсель Тадокоро и Государственный струнный квартет имени М. И. Глинки.

Звездными хедлайнерами фестиваля в этом году станут Денис Мацуев, Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Кристоф Барати и другие звезды академической и джазовой сцены.

Главное, только чтобы капризная июльская погода не подвела. Поклонники фестиваля помнят, как на открытии Первого фестиваля небесная канцелярия устроила свой концерт с ливнем и солирующим торнадо. Поэтому после консультации с синоптиками было принято решение о переносе фестиваля с конца июня на середину июля.

Из первых уст

Денис Мацуев, пианист:

- Суздаль - место с уникальной творческой энергетикой, поэтому нам нравится сюда возвращаться каждое лето. И, когда пришла мысль показать "новоименцев" разных поколений вместе с легендарными мэтрами, мы выбрали именно Суздаль.