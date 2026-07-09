Какие фильмы выйдут в кинотеатрах осенью 2026 года

Помимо сказок и картины «Голодные игры: Рассвет Жатвы» кинотеатры ждут достойных сборов от экшен-фильма «Битва моторов» с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях, заявил в пресс-центре НСН глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

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«Начиная с сентября, будет очень много кассовых картин с потенциалом сборов от 500 миллионов рублей. Из зарубежных — "Голодные игры: Рассвет Жатвы", сказка "Морозко", экшен-кино с Иваном Янковским и Юрой Борисовым "Битва моторов". Мы верим в Юру! Он должен принести фильму большую кассу», — отметил он.

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев добавил, что также кинотеатры возлагают надежды на сиквел фильма «Руки Вверх!» и новые сказки.

«В ту же копилку идет вторая часть "Руки Вверх!", которая тоже, мы уверены, соберет хорошую кассу. Группа "Руки Вверх!" продолжает триумфальное шествие по нашим стадионам, караоке-залам. На октябрь, когда будут осенние каникулы, также ожидается несколько больших релизов. Например, "Королевство кривых зеркал", "Сказка о потерянном времени", "Чудо-юдо". Осень у нас обычно плотная по большим релизам, но пока надо прожить лето», — сказал собеседник НСН.

Среди ближайших заметных новинок с 16 июля на большие экраны должна выйти картина «На деревню дедушке 2». Первая часть в 2025 году заработала в прокате 854 миллиона рублей. В продолжении помимо Юрия Стоянова зритель также увидит Федора Добронравова, а противостояние героев, несомненно, усилит комедийный эффект.

На август намечена премьера сказки «Последний богатырь. Колобок». Эта франшиза тоже хорошо знакома зрителю, первый фильм вышел еще в 2017 году. Помимо прочего ожидается полнометражное кино «Смешарики: Сквозь вселенные». За сценарий отвечал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Роли в картине исполнили Надежда Михалкова, Александр Устюгов, Николай Добрынин, Ян Цапник, Александр Лыков и другие, напоминает «Радиоточка НСН».