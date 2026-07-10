В России готовят новую экранизацию знаменитой сказки

На питчинге в Фонде кино был представлен проект новой экранизации знаменитой сказки Вильгельма Гауфа "Маленький Мук". Продюсерами стали Сергей Сельянов и Елена Торчинская.

© Кадр из мультфильм "Мук-скороход", 1975

По сюжету мальчик по прозвищу Маленький Мук отправляется в большой город спасать отца из темницы. По пути герой встречает принцессу Амину, находящуюся в заточении у Визиря. Выясняется, что тот совершает подлые поступки: лишает девочку трона и специально вызывает засуху, чтобы погубить страну.

Мук и Амина объединяют усилия для разоблачения злодея, возвращения воды и восстановления справедливости.

Съемки пройдут в Марокко и в России, в столичных павильонах и на фоне LED-экранов. Создатели заявляют, что компьютерная графика будет использоваться только в крайней необходимости, а самые эмоциональные сцены будут записываться в настоящих локациях: деревнях, горах и пустынях.

Режиссером выступит Андрей Шавкеро, известный по фильму "Елки 5" и сериалу "Госзащита". Главные роли исполнят Артем Кошман, Полина Гухман, Павел Деревянко, Светлана Листова, Борис Дергачев и другие.

Дата премьеры пока не объявлена.

Кстати

Известно как минимум семь экранизаций сказки. В 1921 году к ее сюжету обратился Уильям Прагер, 17 лет спустя одноименный мультфильм сняла Ольга Ходатаева, в 1944 году появилась картина Франца Фидлера.

В нашей стране широко известны две ленты: мультфильм Натана Лернера "Мук-скороход" (1975) и телефильм "Приключения Маленького Мука" (1983) с Ларисой Белогуровой, Махмудом Эсамбаевым, Евгением Герчаковым и Джаником Файзиевым.