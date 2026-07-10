Начались съемки драмы «Братское сердце» с Ткачуком и Филипенко

Евгений Ткачук ("Капитанская дочка") и Антон Филипенко ("Королева Анна") приступили к съемкам в криминальной драме "Братское сердце".

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Картина расскажет о встрече двух братьев, которые не виделись почти 20 лет. Илья работает успешным адвокатом, Артур - инструктором по дайвингу. Однако герои увиделись не просто так. Артура обвиняют в гибели туриста во время погружения. Илья, по просьбе отца, решает помочь ему. В ходе расследования выясняется, что все намного сложнее.

Для актера Валерия Карпова ("Золотое дно") проект станет режиссерским дебютом. Он признался, что история основана на его мыслях и переживаниях - он уехал из родного города и оставил там свое прошлое.

Роли в фильме исполняют Андрей Смоляков, Артур Иванов, Нино Нинидзе, Санора Кирсанова, Анастасия Черникова, Катя Каганская, Артем Осипов, Вячеслав Шатненко и другие.

Дата премьеры пока не объявлена.