Алексей Федорченко и "Тихие смыслы": Объявлены победители фестиваля "Горький фест"

Кинофестиваль "Горький фест" - 2026 завершился в Нижнем Новгороде. Две награды получила документальная лента "Тихие смыслы" Александры Андроновой и Антона Белоусова. Жюри вручило ей приз как "Лучшему фильму". Также картина получила специальный приз.

"Тихие смыслы" - фильм об актерах Нижегородского театра юного зрителя (ТЮЗ), которые репетируют пьесу "Сотворившая чудо" Уильяма Гибсона. Для того, чтобы точнее понять своих персонажей и войти в новые роли, они решают поближе познакомиться с миром слепых и глухих.

Награду за "Лучшую режиссуру" вручили Алексею Федорченко, снявшему фильм "Мифы о Гефесте, боге и стройотряде".

А в номинации "Лучшая актерская работа" победу разделили Александр Гридин и Мария Лукьянова из картины "Что ты здесь видишь?".

Вот полный список победителей кинофестиваля "Горький фест" - 2026:

Лучший фильм - "Тихие смыслы", Александра Андронова и Антон БелоусовЛучшая режиссура - "Мифы о Гефесте, боге и стройотряде", Алексей ФедорченкоЛучшая актерская работа, приз имени Евгения Евстигнеева - "Что ты здесь видишь?", Александр Гридин и Мария ЛукьяноваЛучшая драматургия - "Снежинка и снеговик", Виталий СуслинЛучшее изобразительное решение - "Братья", Анна Далингер и Станислав ТихонравовЛучшее музыкальное решение - "Ось", Наталья ГришанинаСпециальное упоминание жюри "За смелость петь пловцам" - "Лето будет общим", Даниил МеркуловПриз зрительских симпатий "Мы сходимся в одном" - "Мон", Софья ЧигироваСпециальный приз за вклад в развитие современного российского кинематографа - режиссер Клим Шипенко.