Что пишут критики о фильме «Одиссея» Кристофера Нолана

В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана, на которой побывали обозреватели из ведущих мировых СМИ. Публика в унисон называет экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера, снявшего «Интерстеллар» и «Оппенгеймера». И если среди первых зрителей одного из самых громких фильмов года недовольных толком не обнаружилось, то на просторах сети у «Одиссеи» уже появилось немало хейтеров. О том, что увидели в новом детище Нолана ее первые поклонники и ненавистники, рассказывает материал «Ленты.ру».

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«Кинематографическое пиршество»

Чаще всего критики отмечают размах и обилие массовых сцен, которые превращают «Одиссею» в ошеломительный аттракцион. Согласно отзывам, в масштабах этой картины легко потеряется все, что ранее создавал Кристофер Нолан.

«Здесь приблизительно в три раза больше крупных экшен-сцен, чем в любом предыдущем его фильме, и каждая захватывает дух, — пишет обозреватель газеты The Independent Джейкоб Столворти. — Нолан использует визуальные трюки как никогда раньше».

Критик Collider Перри Немирофф назвал ленту «кинематографическим пиршеством»:

«Грандиозное и захватывающее переложение гомеровского эпоса получилось уникально нолановским. Честно, очень сложно представить себе другого режиссера, который перенес бы исходный материал на экран с таким размахом и с такой душой».

«Самая сильная роль Дэймона за всю карьеру»

Актерский состав блокбастера состоит из звезд первой величины, а для сыгравшего Одиссея Мэтта Дэймона роль стала, по оценкам многих зрителей, пиком всей его фильмографии. Кинокритик Саймон Томпсон объявил работу Дэймона «самым сильным за всю его карьеру в кино».

Публика также назвала Тома Холланда, играющего сына Одиссея Телемаха, душой и сердцем картины. А вот обозреватель Fandango Эрик Дэвис посчитал, что все внимание на себя безоговорочно перетягивает Роберт Паттинсон, сыгравший антагониста Антиноя.

«Как по мне, Паттинсон определенно перетянул на себя все внимание. Актер с головой окунается в злодейство своего персонажа, и это теперь одна из моих самых любимых ролей в его исполнении, — отмечает Дэвис. — Он такой коварный и манипулятивный, что за ним бесконечно интересно наблюдать».

Критики, впрочем, заметно скупы на комплименты занятым в фильме актрисам. Энн Хэтэуэй сыграла жену Одиссея Пенелопу, а Зендая исполнила роль богини Афины. В фильме также появились Шарлиз Терон в роли Калипсо и Лупита Нионго в качестве Елены Троянской. Мужа ее Менелая сыграл Джон Бернтал. Помимо этого, в актерском составе присутствуют актер Эллиот Пейдж, изобразивший Ахиллеса, и рэпер Трэвис Скотт в образе барда.

«Новое измерение в режиссерском стиле Нолана»

Многих зрителей особенно поразили хоррор-сцены, которые режиссер привнес в древнегреческую классику. Редактор The Hollywood Reporter Аарон Кауч отметил, что в «Одиссее» Нолан впервые прибегает к инструментам этого жанра.

«В фильме есть не только зрелищные, но и пугающие сцены: чувствуется, что Кристофер Нолан с головой погружает тебя в подлинный ужас древнегреческого мифа. То, насколько сильно он использует элементы хоррора, меня по-настоящему удивило. Самые сильные моменты в фильме по-настоящему тревожные, и это добавляет совершенно новое измерение в режиссерский стиль Нолана, — пишет редактор Discussing Film Эндрю Салазар. — При этом режиссер ни на секунду не упускает из виду человечность, лежащую в основе этой истории».

«Колоссальный миф о крушении иллюзий»

Помимо современного языка, который Нолан решил дать персонажам «Одиссеи» вместо возвышенных гомеровских диалогов зрители отметили и психологизм, которым режиссер наделяет главного героя.

«Нолановская "Одиссея" — это колоссальный миф о послевоенном разочаровании и крушении иллюзий», — отметил Питер Брэдшоу из The Guardian.

Зрители практически не обнаружили у картины недостатков.

«Одиссею» дежурно и без пыла поругали разве что за избыточность и местами неуклюжесть. Настоящая война, впрочем, разверзлась в комментариях под трейлером картины, набравшим, как предполагает Fox News, свыше полумиллиона дизлайков из-за чернокожей Лупиты Нионго в роли Елены. Актриса также навлекла на себя хейтеров из-за критики в адрес Гомера, проработка которым женских персонажей эпоса якобы оставляет желать лучшего.

Зрители картины, впрочем, пообещали, что непревзойденный финал «Одиссеи» оставит неизгладимое впечатление даже на самых ярых ненавистников Нолана. Подробности концовки они, к счастью, не раскрывают, так что до широкой международной премьеры, которая пройдет 17 июля, появления серьезных спойлеров к фильму можно не опасаться.