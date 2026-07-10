Стартовали съемки второго сезона «Чужой: Земля»

По данным Deadline, второй сезон сериала «Чужой: Земля» начали снимать. Сколько займёт производство, пока трудно сказать. Вместе с этим объявили новых актёров в касте. Ими стали Джером Флинн и Сэм Спруэлл.

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Шоураннером второго сезона вновь выступит Ной Хоули, создатель «Фарго» и «Легиона». К главным ролям должны вернуться основные актёры проекта: Сидни Чендлер, Тимоти Олифант и Алекс Лоутер.

Действие сериала разворачивается на Земле в 2120 году, за два года до событий оригинального фильма. Первый сезон картины вышел прошлой осенью и собрал противоречивые отзывы зрителей — финальный эпизод получил скромные 6,2 балла от аудитории за скомканный сюжет, несвязность и отсутствие харизматичных персонажей.