«История игрушек 5» собрала в прокате $ 800 млн

Мультфильм «История игрушек 5» собрал во всём мире за время проката $800 млн. Таким образом, он и вошёл в десятку самых кассовых мультфильмов Pixar.

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Новинка обошла по сборам «Суперсемейку» ($633 млн), «Вверх» ($735 млн) и «Университет монстров» ($746 млн). Не исключено, что лента будет продвигаться и дальше.

«История игрушек 5» расскажет о новых приключениях Вуди, Базза, Джесси и остальных друзей. В этот раз игрушки столкнутся с новым крайне опасным врагом — планшетом LilyPad. Он будет занимать всё время их новой хозяйки Банни, из-за чего персонажи должны придумать способ, как вернуть внимание девочки к себе.

Режиссёром и сценаристом «Истории игрушек 5» выступил автор предыдущих частей Эндрю Стэнтон.