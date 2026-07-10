Появился стильный LEGO-постер «Человека-паука: Новый день»

LEGO решила присоединиться к хайпу по «Человеку-пауку: Новый день» и опубликовала LEGO-постер картины с главным героем и его врагами из клана ниндзя.

© Чемпионат.com

LEGO-постер «Человека-паука: Новый день»

© LEGO

«Человек-паук: Совершенно новый день» расскажет новую историю в жизни Питера Паркера. После событий «Нет пути домой» прошло четыре года — дружелюбный сосед продолжает защищать Нью-Йорк от преступности, пока близкие полностью забыли о его существовании. Кроме того, в ленте появятся Халк и Каратель, а также неизвестный персонаж от актрисы Сэди Синк, звезды «Очень странных дел».

Зарубежная премьера состоится 31 июля.