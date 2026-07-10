Для экранизации «Наруто» ищут Наруто, Саске и Сакуру

По данным Variety, для экранизации культового аниме «Наруто» ищут исполнителей роли Наруто, Саске и Сакуры. Как долго займёт этот процесс, неизвестно.

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Адаптацией классической манги Масаси Кисимото занимается компания Lionsgate. По словам Кисимото, он не может поверить, что его труд всей жизни наконец получит экранизацию.

«Сейчас со мной происходят какие-то чудеса. "Наруто" действительно, по-настоящему станет голливудским фильмом! Я до сих пор не могу в это поверить! Мне не терпится увидеть своих персонажей в фильме».

Режиссёром картины станет Дестин Дэниел Креттон, снявший «Человека-паука: Новый день» и «Шан-Чи и легенда десяти колец». Даты выхода у киноадаптации пока нет.