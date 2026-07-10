Американский режиссер захотел экранизировать «Мастера и Маргариту»

Американский режиссер Джулиан Шнабель рассматривает возможность экранизации романа писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сценарий уже написан. Об этом он рассказал ТАСС.

"У меня уже есть сценарий по "Мастеру и Маргарите". Роман Полански начал его писать много лет назад, а я его переписал. Это великая история, которая органично бы вписалась в мое творчество", - сказал режиссер.

Конкретные сроки реализации проекта он не назвал.

"Я думаю об этом, я пока немного устал, после того как закончил этот последний фильм", - признался Шнабель.

Джулиан Шнабель - американский кинорежиссер и художник. В кино дебютировал в 1996 году с биографической драмой "Баския". Наибольшую международную известность получил благодаря фильму "Скафандр и бабочка" (2007), отмеченному призом за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля и премией "Золотой глобус". Российская премьера его нового фильма "Кодекс Данте", снятого по роману американского писателя Ника Тошеса, состоялась 9 июля.