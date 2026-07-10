Стартовал сериал «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ириной Горбачевой

Сегодня на «Амедиатеке» стартовало драмеди «Паша». Для просмотра доступы две первые серии.

Сериал рассказывает историю Паши Белова, который не нашёл себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живёт с мамой. Из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет свои взгляды на жизнь.

Главные роли в проекте сыграли Аскар Ильясов («Паралимпиец»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Татьяна Догилева («Последний богатырь. Наследие»), Сергей Соцердотский («Просточеловек») и другие актёры. Режиссёрами и авторами сценария сериала стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»).