Начались съемки исторической драмы «Голицын» с Козловским в главной роли

Стартовали съёмки исторической драмы «Голицын» с Данилой Козловским в главнрой роли. Производство ведут онлайн-кинотеатры Wink, «Иви» и телеканал «Россия».

Драма посвящена судьбе князя Льва Сергеевича Голицына — аристократа и первопроходца, который не только навсегда изменил представление о русском виноделии, но и доказал его способность соперничать с прославленными французскими домами.

Фото со съёмок «Голицына»

© Wink / «Иви»

© Wink / «Иви»

© Wink / «Иви»

Режиссёром выступает Сергей Чекалов («Константинополь»), а автором сценария — Ясна Нагдалиева. В актёрском составе проекта задействованы Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин, Сергей Лавыгин и другие.