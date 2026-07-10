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Режиссёр «Горничной» Пол Фиг снимет хоррор «Задержание»

Чемпионат.com

По данным Deadline, режиссёр «Горничной» Пол Фиг снимет новый фильм. Картина будет хоррором, он выйдет под названием «Задержание».

Режиссер «Горничной» Пол Фиг снимет хоррор «Задержание»
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Подробностей сюжета нет, как и информации про потенциальный актёрский состав. Студия пока не определена, но источники сообщают, что Universal, скорее всего, получит возможность первой взяться за проект, учитывая её сотрудничество с Platinum Dunes и Blumhouse Atomic Monster.

Сценарий написал Дэниэл Голд, который работал над будущим комедийным боевиком «Крутые парни» с Райаном Гослингом и Уиллом Ферреллом. Неизвестно и то, когда стартуют съёмки и когда вообще выйдет картина.