Представлен первый трейлер мультфильма «Капитан Невельской и Земли Черного дракона»

Кинокомпания «Атмосфера Кино» представила дебютный трейлер мультфильма «Капитан Невельской и Земли Черного дракона». Анимационная картина выйдет в кинотеатрах России выйдет 24 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

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Сюжет ленты расскажет историю капитана Геннадия Невельского и девочки Нади, которые отправляются в опасное путешествие с целью исследовать последнее белое пятно на карте. Герои сталкиваются с совершенно необычным миром, знакомятся с местными жителями и вместе пытаются спасти земли от захвата браконьерами.

Главные роли в ленте озвучили Александр Коврижных, Элиза Мартиросова и Олег Куценко.