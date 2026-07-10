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Начались съёмки второго сезона детективного сериала «Как приручить лису»

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте производства второго сезона сериала «Как приручить лису». Съёмки детективного шоу займут несколько месяцев, после чего проект выйдет на стриминге.

Начались съёмки второго сезона детективного сериала «Как приручить лису»
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Сюжет сериала рассказывает историю зоопсихолога, который спасает жизнь странной замкнутой девушки Дины, но в результате сам становится подозреваемым в убийстве. События продолжения развернутся спустя полгода после исчезновения Дины. Пока полиция, родные и Миронов безрезультатно пытаются её найти, в загородном особняке находят убитыми членов семьи Скрябиных. На месте преступления обнаруживают следы Дины, и она становится главной подозреваемой. А в доме Миронова раздаётся странный звонок — Дина просит у Миронова прощения за всё, что сделала.

Главные роли в проекте вновь исполнят Кирилл Кяро («Далёкие близкие»), Максим Стоянов («Гив ми либерти»), Таисья Калинина («Один маленький ночной секрет»), Ксения Кутепова («Танец Дели») и другие. Шоураннером снова выступает Юлиана Закревская («Душегубы»).