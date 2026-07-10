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Netflix запустит своё телевидение ради удержания аудитории — СМИ

Чемпионат.com

Издание The Wall Street Journal сообщило, что компания Netflix планирует расширять функции своей платформы. На стриминговом сервисе могут появиться круглосуточные трансляции, как на телевидении.

Netflix запустит свое телевидение
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По данным журналистов, многие зрители перестали досматривать проекты Netflix до конца и стали меньше проводить времени в онлайн-кинотеатрах. Кроме того, акции компании за год снизились на 40%, а доля просмотра стримингового сервиса в США упала до 7,8%. В издании отметили, что теперь компания хочет разнообразить свои функции и добавить раздел с ТВ-эфирами, где будут круглосуточно демонстрироваться сериалы, фильмы и реалити-шоу.

Официально Netflix пока не сообщал о добавлении новых возможностей на свою платформу. В The Wall Street Journal также добавили, что компания также планирует запустить на платформе спортивные трансляции.