Кинокритика заинтриговал новый сезон «Мосгаза»

Сериал нередко становится лучше от сезона к сезону, зрителю всегда интересно наблюдать за продолжением истории знакомых героев, что подтверждает и успех сериала «Мосгаз». Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Роман Григорьев.

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Киностудия «Русский проект» объявила о завершении производства сериала «Мосгаз. Дело №12». Новый сезон детективной картины выйдет в 2026 году в онлайн-кинотеатре Okko и на Первом канале. События развернутся в 1984 году и будут связаны с зарождением автомобильной мафии в СССР. Григорьев отметил, что последующие сезоны нередко получаются лучше, чем первый.

«Обычно, если продолжение выходит, продюсеры рассчитали выгоду на основе цифр. Если сезонов много, из этого органично вытекает, что герои и сюжет настолько полюбились зрителю, что аудитория будет смотреть продолжение. Люди привыкли смотреть эту историю, им нравятся герои. Если авторы не испортили проект, не сделали его совсем скучным, почему нет? От сезона к сезону все может быть только интереснее», - сказал он.

Если в первом сезоне, действия которого разворачиваются в 1960-х, Иван Черкасов – майор милиции, то уже в десятом сезоне герой Андрея Смолякова – пенсионер. Тем не менее его привлекают к новым расследованиям. По словам собеседника НСН, при сохранении зрительского интереса в будущем создатели проекта могут представить и приквел истории.

«Можно будет снять приквел к этой истории, взять другого актера. Это не проблема, можно придумать развитие сюжета. Главное, чтобы все ходило вокруг да около любимой темы», - отметил Григорьев.

Ранее НСН сообщала, что, хотя за шесть месяцев 2026 года онлайн-кинотеатры представили немало жанровых новинок, наибольшее внимание аудитории было приковано к продолжениям таких сериалов, как «Ландыши», «Папины дочки» и «Фишер».