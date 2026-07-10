Появился трейлер комедии «Женский шаолиньский футбол»

Кинокомпания Encore Films представила трейлер фильма «Женский шаолиньский футбол». Спин-офф знаменитой комедии «Убойный футбол» выйдет в Китае уже 11 июля. В Сингапуре премьера состоится 6 августа.

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Сюжет расскажет про женскую футбольную команду, которая будет бороться за победу на турнире. Героини будут использовать боевые искусства, чтобы победить соперников.

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Видео доступно на YouTube-канале Encore Films. Права на видео принадлежат Encore Films.

Режиссёром станет Стивен Чоу, постановщик «Убойного футбола». В актёрский состав вошли несколько звёзд, включая бывшую футболистку Лину Чжао, рэпера MC Jin и стендап-комика Джимми О. Яна.