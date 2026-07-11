Что известно о продолжении хитовой медицинской драмы «Питт»

В апреле 2026 года завершился второй сезон медицинской драмы «Питт». За два года своего существования проект успел получить несколько наград «Эмми», премий Гильдии киноактеров и «Золотых глобусов». Шоу уже включают в списки лучших сериалов в мире и называют самым достоверным медицинским проектом из когда-либо созданных. «Лента.ру» рассказывает, когда третий сезон «Питта» выйдет на экраны, кто в нем сыграет, и раскрывает подробности сюжета.

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Главное о сериале

Оригинальное название: The Pitt

Возрастной рейтинг: 18+

Страна: США

Жанр: драма

Шоураннер: Р. Скотт Геммилл

Площадка: стриминговый сервис HBO Max

Дата премьеры первого сезона: 9 января 2025 года

Количество эпизодов: 30 (2 сезона по 15 серий)

Длительность эпизода: ~60 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.9

В главных ролях: Ноа Уайли, Патрик Болл, Кэтрин ЛаНаса, Суприя Ганеш, Фиона Дуриф, Трэйси Айфичор

Медицинская драма «Питт» от создателей культовой «Скорой помощи» — одно из самых высокооцененных шоу 2025-го. По данным Warner Bros. Discovery, каждый новый эпизод сериала в среднем смотрели десять миллионов зрителей по всему миру. «Питт» завоевал три премии «Эмми», включая приз за лучший драматический сериал, и два «Золотых глобуса» — за лучший драматический телесериал и лучшую мужскую роль. А еще проект попал во множество рейтингов лучших шоу 2025 и 2026 годов по версиям Variety, «Кинопоиска», Rolling Stones и других СМИ.

«Питту» приписывают главную роль в возрождении жанра процедуралов об экстремальных буднях медиков. Но успех сериала заключается не столько в ностальгии по культовым врачебным телешоу из 2000-х, сколько в удачно подобранном актерском составе, уникальном формате и реалистичном сценарии. В итоге первый сезон «Питта» получил 94 процента «свежести» от критиков на сайте рецензий Rotten Tomatoes, а его продолжение — 99 процентов.

Фото: Лента.ру

Дата премьеры 3-го сезона

Первый сезон «Питта» выходил на экраны в январе-апреле 2025 года. Продолжение выпустили ровно год спустя — в январе 2026-го. Третий сезон обещают показать еще через год — в январе 2027-го. 16 июня создатели официально объявили о старте съемок.

Официально дата премьеры объявлена не была, но учитывая то, что первые два сезона вышли с разницей в день — 9 и 8 января соответственно, — и то, что новые эпизоды «Питта» всегда выходят по средам, можно предположить, что третий сезон стартует на HBO Max 6 января. Третий сезон сериала «Питт» выйдет на экраны 6 января 2027 года.

Вероятно, в продолжении вновь будет пятнадцать серий.

Фото: Лента.ру

График выхода серий

1-я серия — 6 января 2027 года

2-я серия — 13 января 2027 года

3-я серия — 20 января 2027 года

4-я серия — 27 января 2027 года

5-я серия — 3 февраля 2027 года

6-я серия — 10 февраля 2027 года

7-я серия — 17 февраля 2027 года

8-я серия — 24 февраля 2027 года

9-я серия — 3 марта 2027 года

10-я серия — 10 марта 2027 года

11-я серия — 17 марта 2027 года

12-я серия — 24 марта 2027 года

13-я серия — 31 марта 2027 года

14-я серия — 7 апреля 2027 года

15-я серия — 14 апреля 2027 года

Сюжет

Главная фишка «Питта» — его формат. Все пятнадцать серий сезона показывают непрерывную 15-часовую напряженную смену медиков в переполненном отделении неотложной помощи Питтсбургского травматологического центра.

Фото: Лента.ру

Интересно, что в «Питте» не показывают сцены за пределами больницы, да и в самой клинике демонстрируют практически исключительно этаж отделения скорой помощи. Камера не следует за врачами домой или по делам, создатели вообще не дают зрителям никакого представления об их жизни вне работы.

Первый сезон

Ранним утром ветеран скорой помощи доктор Майкл «Робби» Робинавич (Ноа Уайли) приходит на работу и сразу же спасает своего коллегу Джека Эббота (Шон Хэтоси), который выгорел настолько, что хочет свести счеты с жизнью после очередного тяжелейшего ночного дежурства.

В это время в клинику прибывают четверо интернов: Тринити Сантос (Иза Брионес), Мелисса Кинг (Тейлор Дирден), дочь местного именитого хирурга Виктория Джавади (Шабана Азиз) и Деннис Уитакер (Герран Хауэлл). Руководить впечатлительными новичками предстоит самому Робинавичу при поддержке старшей медсестры Даны Эванс (Кэтрин ЛаНаса).

По мере развития событий обстановка в отделении накаляется. В сезоне нет сюжетного фокуса на одной масштабной катастрофе, вместо этого будни врачей показаны как калейдоскоп мелких и крупных кризисов, которые наслаиваются друг на друга. У Уитакера впервые умирает пациент, Джавади падает в обморок от вида тяжелой травмы, одна из медиков скрывает беременность, а другой начинает подозревать своего куратора в ошибках. Самый пик нагрузки на отделение неотложки выпадает на вечерние часы: с 18:00 до 21:00, это 12–14 серии первого сезона.

В больницу одновременно привозят десятки пострадавших после массовой стрельбы. Медики работают на пределе своих сил, а запасы донорской крови и лекарств заканчиваются. К тому же в клинике полностью отключаются компьютеры и цифровые базы данных — в итоге врачам приходится от руки заполнять карты пациентов и искать лекарства по памяти.

Чем закончился первый сезон сериала «Питт»?

Робинавич до последнего борется за жизнь тяжелого пациента, несмотря на протесты администрации. К финальному эпизоду, когда хаос в отделении утихает, доктор осознает, что больше не может игнорировать профессиональное выгорание, и решает уйти в отпуск.

Из интернов никто не сдается — напротив, они находят в себе силы принять реальность и доказывают, что готовы стать настоящими врачами.

Фото: Лента.ру

Второй сезон

Второй сезон полностью посвящен работе неотложки в День независимости США, 4 июля.

Доктор Фрэнк Лэнгдон (Патрик Болл), которого в конце первого сезона Робби поймал на краже медикаментов и отстранил от работы, после длительной реабилитации возвращается в отделение. Теперь ему предстоит заново завоевать уважение коллег и доказать свою профпригодность. Параллельно к команде присоединяются новые интерны, выпускники медицинских вузов и медсестра-стажерка.

Майкл собирается уйти в трехмесячный отпуск, чтобы восстановить эмоциональное здоровье. На это время его должна заменить доктор Баран Аль-Хашими (Сепиде Моафи) — харизматичный врач из другой клиники. Часть событий второго сезона посвящена отношениям Робби с Аль-Хашими и спорам с медсестрой Эванс.

Как и в первом сезоне, авторы фокусируются на насущных проблемах американского здравоохранения: ресурсов мало, у пациентов нет страховок, а в кризисных случаях справиться с наплывом людей помогает лишь самоотверженность медиков.

Третий сезон

О сюжете третьего сезона пока мало что известно.

Каждая серия традиционно будет отражать один час из 15-часовой смены в отделении скорой помощи. По словам Ноа Уайли, исполнителя главной роли и продюсера «Питта», действие третьего сезона развернется в начале ноября, до праздников — видимо, имеется в виду День ветеранов (11 ноября) или День благодарения (четвертый четверг ноября).

Кроме того, известно, что в третьем сезоне Питтсбургский медицинский центр покинет доктор Самира Мохан (Суприя Ганеш) — по сюжету она сменит место работы из-за панических атак, сомнений в собственной карьере и критики со стороны Робинавича. А вот актриса Айеша Харрис, игравшая в первых двух сезонах старшего ординатора ночной смены Паркер Эллис, будет переведена в основной состав.

Фото: Лента.ру

Актерский состав

Ожидается, что в третьем сезоне снимутся все звезды предыдущих:

Ноа Уайли («Скорая помощь», «Пираты Силиконовой Долины») — доктор Майкл «Робби» Робинавич;

Патрик Болл («Закон и порядок») — доктор Фрэнк Лэнгдон;

Кэтрин ЛаНаса («Анатомия страсти») — старшая медсестра Дана Эванс;

Фиона Дуриф («Довод») — доктор Кэсси Маккей;

Тейлор Дирден («Во все тяжкие») — доктор Мелисса «Мел» Кинг;

Иза Брионес («Звездный путь: Пикар») — доктор Тринити Сантос;

Герран Хауэлл («1917») — Деннис Уитакер;

Шабана Азиз («Яблочный уксус») — Виктория Джавади;

Сепиде Моафи («Черная птица») — доктор Баран Аль-Хашими;

Шон Хэтоси («Солдатская девушка») — доктор Джек Эббот.

Кроме того, в продолжении к касту присоединятся новые артисты, среди них:

Айеша Харрис («Анатомия страсти») — доктор Паркер Эллис, по сюжету она перейдет из ночной смены в дневную;

Пруитт Тейлор Винс («Легенда о пианисте»);

Малачи Бисли («Дом из динамита»);

Шайенн Перес («911 служба спасения»);

Джереми Радин («Медицинское Майами»);

Росанни Зайас («Секс в другом городе: Поколение Q»).

Фото: Лента.ру

Производство и создатели

Создатели «Питта» Р. Скотт Геммилл, Джон Уэллс и Ноа Уайли в 1999-х и 2000-х работали над культовым сериалом «Скорая помощь» (Emergency Room, ER) — поэтому проекты часто сравнивают друг с другом. В «Скорой помощи» Геммилл был ключевым сценаристом, а в «Питте» стал шоураннером.

Уэллс и там, и там является исполнительным продюсером и участвует в разработке сценария. Актер Ноа Уайли, игравший в «Скорой помощи» доктора Джона Картера, в новом шоу задействован еще и как продюсер. Кроме того, в производственную команду «Питта» входит врач Джо Сакс, который был техническим консультантом и сценаристом «Скорой помощи». В новом проекте он отвечает за достоверность происходящего на экране.

Несмотря на то, что «Питт» — это самостоятельная и полностью оригинальная история, наследники создателя «Скорой помощи» Майкла Крайтона в 2024 году подали на авторов «Питта» в суд. В иске они указали, что «Питт» является перезапуском «Скорой помощи», а без покупки соответствующих прав такое шоу запустить нельзя. Уэллс и Уайли тогда ответили, что сериалы похожи только темой и жанром.