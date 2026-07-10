Ремейк «Моаны» собрал на предпоказах в два раза меньше «Русалочки»

10 июня состоялась мировая премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённой анимационной картины с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Издание Variety сообщило, что картина собрала $ 4,5 млн на предпоказах в США.

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Лента продемонстрировала слабый дебют — даже провальный ремейк «Русалочки» 2023 года собрал на предварительных сенсах значительно больше ($ 10 млн). Ранее аналитики сообщали, что «Моане» предрекают старт в $ 60 млн в США и $ 130 млн в мировом прокате. Если пронозы сбудутся, то картина продемонстрирует один из худших показателей за первые выходные среди ремейков мультфильмов Disney.

«Моана» расскажет о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.