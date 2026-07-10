Кристофер Нолан высказался об использовании ИИ в кино

Издание The Telegraph взяло интервью у знаменитого постановщика Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Он высказался о популярности ИИ-контента в современном мире.

© Кадр из фильма

Постановщик заявил, что молодёжь искусственный интеллект мало интересует. Он привёл в пример своиих сыновей, которые осуждают подобный контент. Нолан уверен, что молодые люди быстро распознают фальш нейросетевых фото или видео, ведь они выросли во время развития интернета.

Мои сыновья сразу и резко осудили ИИ-контент. Они очень быстро распознают его таким, какой он есть — и для них гораздо проще его идентифицировать, потому что они выросли во время развития онлайна, который они знают очень хорошо. Это не значит, что каждый аспект ИИ-технологии бесполезен, но в кинопроизводстве она появилась в самый неподходящий момент. После многих лет стремления к виртуальности мы видим возобновившийся интерес к более тактильным и реальным формам повествования.

Использование искусственного интеллекта при создании фильмов вызвало множество дискуссий у звёзд Голливуда. Так, против нейросетей выступили Брендан Фрейзер («Мумия»), Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), а также режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»). Ранее об ИИ высказался звезда «Человека-паука» Том Холланд, который заявил, что оно никогда не заменит человеческое творчество.