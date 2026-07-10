Дочь Мартина Скорсезе расплакалась от сюжета «Что происходит ночью»

На подкасте The Zach Sang Show гостем стала Франческа Скорсезе — дочь легендарного режиссёра Мартина Скорсезе («Отступники»). Она рассказала о его предстоящем фильме под названием «Что происходит ночью».

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По словам Франчески, она расплакалась после прочтения сценария. Всё потому, что сюжет посвящён мужу и его умирающей жене. Для Мартина Скорсезе история получилась очень личной, ведь его супруга уже более 30 лет живёт с болезнью Паркинсона. Дочь режиссёра уверена, что постановщик пытается исследовать тему горя в новом фильме.

Это история о муже и его умирающей жене. Этот сюжет очень личный. Он пытается исследовать горе в фильме. Потому что мы как будто уже оплакиваем и скорбим по моей маме, хотя она всё ещё с нами.

Дата выхода фильма «Что происходит ночью» пока неизвестна. Съёмки проекта завершились в конце мая. Лента выступит экранизацией одноимённого романа, который повествует об американской паре, живущей в европейском городке. В один момент они теряют связь с реальностью и не понимают, что происходит на самом деле. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой») и Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»).