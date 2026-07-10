Какие фильмы претендуют на поддержку Фонда кино?

Российский кинематограф готовит немало громких премьер на ближайшие годы. На очередном питчинге Фонда кино независимые компании представили 69 проектов, часть из которых впервые претендует на государственное финансирование. Среди заявок есть масштабные исторические драмы, экранизации классики, спортивные истории, фантастика и приключенческие блокбастеры. Многие фильмы уже привлекли внимание необычными актерскими решениями и амбициозными идеями.

Одной из самых обсуждаемых премьер стал фильм «Лермонтов» Павла Лунгина. Картина расскажет о последних годах жизни поэта и представит его внутренний конфликт через образ загадочного Черного человека. Главную роль исполнит рэпер Хаски. По словам режиссера, именно поэт должен играть поэта. Съемки запланированы на осень 2026 года в местах, связанных с жизнью Лермонтова, включая Тарханы и Кавказ, а выйти фильм должен в 2028 году.

Еще один биографический проект посвящен знаменитому тренеру по дзюдо Анатолию Рахлину. Авторы хотят показать не только судьбу наставника, воспитавшего многих известных учеников, но и атмосферу целого поколения, для которого спорт стал школой характера. Картина охватит разные этапы его жизни — от детства в блокадном Ленинграде до работы тренером. Имя исполнителя главной роли пока держат в секрете.

Необычный формат выбрали создатели фильма «Кумпарсита». История семьи олимпийских чемпионов Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова превратилась в сказочное фэнтези. Главная героиня, дочь фигуристов, отправляется в волшебный мир, чтобы вернуть воспоминания о матери, которые исчезли вместе с болью утраты. Одного из ключевых персонажей сыграет Сергей Безруков. Авторы рассчитывают, что такой жанр заинтересует молодую аудиторию и познакомит ее с легендами советского спорта.

Продолжение получит и молодежная мелодрама «Твое сердце будет разбито». Во второй части зрители снова встретятся с Полиной и Барсом, однако теперь герои станут взрослее, а сюжет дополнится нелегальными мотогонками и новыми испытаниями. Создатели обещают сохранить эмоциональную атмосферу первой картины и добавить еще больше динамичных сцен.

Любителей исторического кино ждет экранизация повести Василя Быкова «Альпийская баллада». Главные роли исполнят Иван Янковский и итальянская актриса Дениз Сардиско, а Милош Бикович появится в одной из центральных ролей. История расскажет о советском солдате и участнице итальянского Сопротивления, которые вместе пытаются спастись после побега из концлагеря.

Продолжение приключенческого детектива «Красный шелк» тоже оказалось среди самых ожидаемых проектов. В фильме «Черный шелк» действие перенесется на корабль, где героям предстоит столкнуться с японскими разведчиками. Авторы обещают больше масштабных экшен-сцен, новые декорации и значительно расширенную китайскую часть истории.

Тему искусственного интеллекта поднимет фантастический фильм «Альтернатива». По сюжету после долгой комы бывший спецназовец оказывается в мире, где безопасность государств контролируют нейросети. Когда две крупнейшие системы вступают в противостояние, именно человеку предстоит предотвратить глобальную катастрофу. Создатели признаются, что продолжают изучать современные исследования в области ИИ, чтобы сделать историю максимально актуальной.

Не останется без внимания и русская классика. В новой версии «Героя нашего времени» знакомый роман расскажут сразу с нескольких точек зрения, а фильм «Легкое дыхание» предложит современное прочтение произведения Ивана Бунина. Параллельно готовится драма «Полюс холода», съемки которой впервые для российского художественного кино пройдут в Антарктиде.

Среди комедий выделяется «Тренировка гнева» с Сергеем Гармашом в роли строгого футбольного тренера, которого отправляют к психологу после громкого скандала. Еще один проект, «На нас летит метеорит», объединит сатиру, историю о кризисе среднего возраста и сюжет о надвигающейся космической угрозе.

Завершает список масштабное фэнтези «Легенда о горностае», вдохновленное мифами народов Севера. Авторы обещают познакомить зрителей с редкой для большого кино культурой, а главные роли доверили актерам из числа представителей коренных народов. Этот проект может стать одним из самых необычных российских фильмов последних лет.

Питчинг Фонда кино показал, что российская индустрия все чаще обращается к экспериментам с жанрами, современным технологиям и нестандартным сюжетам. Если заявленные проекты получат поддержку, ближайшие годы обещают быть богатыми на громкие кинопремьеры.