Завершились съемки фильма Грамматикова «Полустанок надежды»

Съемки драмы "Полустанок надежды" режиссера и кинодраматурга Владимира Грамматикова завершены, сообщил в беседе с ТАСС сам режиссер.

"Я действительно закончил съемки фильма. Его сценарий назывался "Корова", сейчас это "Полустанок надежды". По жанру - драма. У меня есть правило: когда начинаю снимать, то четко в паре фраз формулирую: "О чем это кино?" В этот раз получилось так: "Господь дал тебе жизнь, а значит ты не имеешь права ставить точку ни в 35, ни в 55, ни в 85", - рассказал он.

Главные роли исполнили народные артисты РФ Александр Галибин и Ирина Пегова. "Участие в съемках принимали и мои студенты", - заключил Грамматиков.