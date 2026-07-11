Зрители оценили фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном

10 июля состоялась мировая премьера фильма «Моана» — ремейка одноимённого мультфильма с Дуэйном Джонсоном («Крушитель») в главной роли. На следующий день компания CinemaScore опубликовала рейтинг картины от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

Лента получила «А-». Таким образом, фильм понравился зрителям меньше, чем провальный ремейк «Русалочки» (А). При этом «Моану» оценили на уровне второй части серии оригинальных мультфильмов, но ниже первой (А). Критики разгромили новый проект: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил только 35% свежести.

«Моана» повествует о девочке Моане, которая откликается на зов океана. Она отправляется в путешествие за пределы своего острова вместе с полубогом Мауи. Героев ждёт опасное путешествие, которое поможет вернуть процветание местным жителям.