Режиссер «Легенды о Зеленом рыцаре» снимет экранизацию бестселлера «Рыбак»

Кинокомпания Focus Features приобрела права на экранизацию популярного романа ужасов Джона Лэнгана "Рыбак" (The Fisherman). После выхода в 2016 году книга получила несколько престижных наград. Одна из самых значимых - премия Брэма Стокера в номинации "Лучший роман".

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Критики называют произведение прекрасно написанным и продуманным, а также часто отмечают мастерство сочетания космического и фольклорного хоррора.

Сюжет рассказывает о вдовцах Эйбе и Дэне, которые пытаются справиться с утратой, находя утешение в совместных поездках на рыбалку. В один из дней они отправляются к таинственному Ручью Голландца, о котором ходят разные слухи. Говорят, что там можно увидеть умерших. Только вот герои встречают не своих погибших жен, а загадочного Рыбака.

Режиссером назначен Дэвид Лоури, известный по "Легенде о Зеленом Рыцаре" и "Истории призрака". Он также напишет сценарий вместе с Алексом Россом Перри ("Звезда на грани").

Продюсерами значатся Майкл Бэй, Брэдли Фуллер и Алекс Джинно из компании Platinum Dunes, создавшей "Тихое место" и "Судную ночь", Миа Манискалко из Coin Operated, а также Гари Доберман, автор фильмов "Оно" и серии "Аннабель".

Дата премьеры пока не объявлена.