Появился первый трейлер мультфильма «Три богатыря и гуси-лебеди»

Мультфильм "Три богатыря и гуси-лебеди" - уже 14-я полнометражная картина, снятая в рамах популярной анимационной франшизы, - получил первый тизер-трейлер.

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Лента является прямым продолжением предыдущей части "Три богатыря и свет клином". На этот раз повзрослевшие дети Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича впервые принимают активное участие в приключениях.

Гуси-лебеди похищают малышей и богатырям предстоит отправиться в погоню по сказочным землям, чтобы спасти их. На пути им встретятся сказочные злодеи, которых нужно будет победить, используя не силу, а смекалку.

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Персонажей озвучили Сергей Маковецкий, Юлия Зоркина, Дмитрий Высоцкий, Олег Куликович, Валерий Соловьев и другие.

Режиссер - Федор Дмитриев ("Барбоскины", "Лунтик и его друзья"), сценарист - Александр Боярский, работавший над прошлыми частями.

Премьера запланирована на 24 декабря.

Это уже второй релиз франшизы в этом году. Ранее вышел альманах "Три богатыря. Ни дня без подвига 3", в котором герои познакомились с герцогом из Парижа и помогли Князю с волшебной елью.