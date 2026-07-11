Зрители оценили хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло»

10 июля состоялась мировая премьера хоррора «Зловещие мертвецы: Пекло» — новой части знаменитой серии фильмов ужасов. Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеансов.

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Картина получила оценку «В». Таким образом, зрителям «Пекло» понравилось на уровне предыдущей части франшизы под названием «Восстание зловещих мертвецов». Критики также высоко оценили проект: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 72% свежести.

«Зловещие мертвецы: Пекло» рассказывают историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете. Картина также официально выйдет в российском прокате 16 июля.