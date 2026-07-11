Кристофер Нолан ответил на критику кастинга «Одиссеи»

Издание The Telegraph взяло интервью у режиссёра Кристофера Нолана («Оппенгеймер»). Он высказался насчёт критики актёрского состава его предстоящего фильма «Одиссея».

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Постановщик заявил, что 10 лет своей жизни посвятил работе над Бэтменом в трилогии «Тёмный рыцарь» — именно этот опыт позволяет ему не реагировать на любые претензии к кастингу. Нолан отметил, что оригинальный текст нужно интерпретировать так, как режиссёр считает нужным.

Помните, я посвятил 10 лет своей жизни работе над Бэтменом. Когда я приступил к работе, многие сценаристы и художники уже работали над этим персонажем почти 65 лет, и существовало множество противоречивых мнений о том, что он собой представляет. И за время работы над этой трилогией я понял, что обо всём этом можно вообще не беспокоиться. Нужно чтить оригинальный текст, интерпретируя его наиболее сильным, на ваш взгляд, образом.

«Одиссея» выйдет в мировом прокате уже 17 июля. Картина расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотил на экране звезда «Отступников» и «Марсианина» Мэтт Дэймон. В фильме также, помимо Тома Холланда, снялись Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.