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Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

Чемпионат.com

Уже 27 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые пытаются отбросить разногласия и построить поселение на Манхэттене. Однако на руинах города вновь начинается хаос.

Появилось расписание третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»
© Чемпионат.com

В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на AMC. Финал состоится 14 сентября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

  • 1-я серия — 27 июля
  • 2-я серия — 3 августа
  • 3-я серия — 10 августа
  • 4-я серия — 17 августа
  • 5-я серия — 24 августа
  • 6-я серия — 31 августа
  • 7-я серия — 7 сентября
  • 8-я серия — 14 сентября