Появилось расписание третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Уже 27 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые пытаются отбросить разногласия и построить поселение на Манхэттене. Однако на руинах города вновь начинается хаос.

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В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на AMC. Финал состоится 14 сентября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»