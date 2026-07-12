Появилось расписание третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мертвый город»

Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Уже 27 июля состоится премьера третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город». Шоу продолжит историю бывших заклятых врагов Нигана и Мэгги, которые пытаются отбросить разногласия и построить поселение на Манхэттене. Однако на руинах города вновь начинается хаос.
В третий сезон войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам на AMC. Финал состоится 14 сентября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
- 1-я серия — 27 июля
- 2-я серия — 3 августа
- 3-я серия — 10 августа
- 4-я серия — 17 августа
- 5-я серия — 24 августа
- 6-я серия — 31 августа
- 7-я серия — 7 сентября
- 8-я серия — 14 сентября