Автор аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» рассказал о втором сезоне

Издание Polygon взяло интервью у сценариста аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» Бартоша Штыбора. Он рассказал о создании второго сезона проекта.

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По словам автора, у него был соблазн продолжить историю героев из первого сезона. Однако в один момент создатели решили написать совершенно новый сюжет, чтобы не думать о прошлом и попытаться удивить зрителей.

Мы решили: «Ладно, к чёрту всё, давайте сделаем что-нибудь другое. Давайте рискнём. Давайте не будем думать о прошлом». В первом сезоне прошли путь персонажа от нуля до героя. Во втором сезоне мы снова возвращаемся, но уже к другим героям. Кроме того, мы по-другому подходим к теме жертвенности, даже к отношениям ребёнка с родителями. Так что во втором сезоне снова отвечаем на те же вопросы, но по-другому.

Второй сезон проекта «Киберпанка: Бегущий по краю» расскажет совершенно новую историю, действие которой также развернётся в городе Найт-Сити. Ни один из главных героев первого сезона не появится в продолжении. Продолжение сериала выйдет осенью на стриминговом сервисе Netflix.