Как снимают новую «Войну и мир»

© Кадр из фильма «Война и мир», 1965

ИС «Вести» показала кадры со съемок первой за 60 лет отечественной экранизации романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир». Картина приурочена к 200-летию со дня рождения великого писателя, которое будет отмечаться в 2028 году.

К съемкам фильма приступил выдающийся российский режиссер Сергей Урсуляк, автор таких масштабных лент, как «Жизнь и судьба» и «Тихий Дон». По его словам, в новой экранизации «Войны и мира» он хотел бы сделать героев близкими современному молодому зрителю, помочь зрителям разглядеть через их судьбы отражение нашего времени.

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