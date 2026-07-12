Появилось расписание выхода второго сезона сериала «Ира» с Ингрид Олеринской

Расписание выхода второго сезона сериала «Ира» с Ингрид Олеринской
27 июля стартует второй сезон сериала «Ира» с Ингрид Олеринской в главной роли. Шоу рассказывает о девушке Ирине, которая работает в МФЦ, но считает это место адом на земле. После очередной ссоры с парнем-сценаристом девушка проводит ночь с новым коллегой, а через несколько дней начинает чувствовать тошноту. Теперь Ирине предстоит выяснить, кто отец её ребёнка, попутно решая и другие проблемы в личной жизни. В продолжении она столкнётся со всеми сложностями и радостями материнства.
Во второй сезон войдёт 12 серий — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 19 августа.
Расписание выхода второго сезона сериала «Ира»
- 1-я серия — 27 июля
- 2-я серия — 28 июля
- 3-я серия — 29 июля
- 4-я серия — 3 августа
- 5-я серия — 4 августа
- 6-я серия — 5 августа
- 7-я серия — 10 августа
- 8-я серия — 11 августа
- 9-я серия — 12 августа
- 10-я серия — 17 августа
- 11-я серия — 18 августа
- 12-я серия — 19 августа