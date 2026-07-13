Александр Галибин объяснил, почему современные киносказки не вызывают сочувствия

Актер Александр Галибин, сыгравший Мастера в мини-сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита», в беседе с aif.ru раскритиковал современные экранизации сказок.

По мнению Галибина, такие произведения не вызывают чувства из-за осовременивания и создания яркой визуальной составляющей в угоду коммерции. Артист отметил, что оригинальные российские сказки глубокие, метафоричные, мудрые, не всегда добрые и иногда жестокие.

«Я вспоминаю сказки моего детства – «Морозко», «Огонь, вода и… медные трубы», все, что снимал Александр Роу. Это было интересно, глубоко, без всякой компьютерной графики, герои вызывали и сочувствие, и сострадание», — заявил артист.

В январе российские фильмы «Чебурашка-2», «Простоквашино» и «Буратино» собрали рекордную кассу в новогодние праздники.

В том же месяце член комитета Совета Федерации по культуре Айрат Гибатдинов предложил организовать российский аналог «Диснейленда». Он считает, что нужно сделать российский парк развлечений с героями отечественных мультфильмов — Чебурашкой, Крокодилом Геной, Винни-Пухом, Волком и Зайцем из «Ну, погоди!», героями «Простоквашино» и прочее. По словам мужчины, такое место можно назвать «Чебурляндией».