Главные премьеры июля: что посмотреть в кино

Фильмы, которые выходят в прокат в июле, настолько разнообразны, что среди них каждый найдет себе историю по душе. Есть и напряженные триллеры, и трогательные драмы, и даже документальное кино о дикой природе.

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Жанр: триллер, фантастика, ужасы

Новый фильм от режиссера "Пункта назначения 5" Стивена Куэйла рассказывает о пассажирах самолета, которые оказываются под угрозой сначала из-за неизвестного вируса, а потом из-за загадочного существа на борту. Чтобы спастись от монстра, последние выжившие укрываются в грузовом отсеке.

В ролях: Том Бриттни, Холли Уайт, Боадика Рикеттс, Молли Райт, Антон Трендафилов и другие.

РГ

"Ее личный ад" (Дания, Великобритания, 2026)

Жанр: авторское кино, триллер, ужасы

Выдающийся датский режиссер Николас Виндинг Рефн ("Драйв", "Неоновый демон") вернулся в большое кино после десятилетнего перерыва. В недавнем интервью изданию Deadline он рассказал, что идея фильма пришла к нему после пережитой клинической смерти. Действие картины разворачиваются в городе будущего, где в розовом тумане скрывается Кожаный человек - убийца, рожденный из страхов и страданий женщин. Актриса и блогерша становятся свидетельницами его преступления и теперь вынуждены спасаться. Одна из них встречает рядового Кея, который ищет в тумане свою дочь.

В ролях: Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю, Дюгрей Скотт, Кристин Фросет и другие.

РГ

"Дни Сакамото" (Япония, 2026)

Жанр: боевик, комедия

Это экранизация одноименной манги Юто Судзуки, впервые появившейся в журнале Weekly Shonen Jump в 2020 году. Сейчас манга состоит уже из 25 томов. История разворачивается вокруг профессионального киллера Таро Сакамото, который решил завершить карьеру и стать примерным семьянином. Однако теперь из-за прошлого его близким грозит опасность. Чтобы защитить их, Таро готов пойти на все.

В ролях: Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Такуми Китамура, Ая Уэто, Фумия Такахаси и другие.

РГ

Жанр: комедия, драма, музыкальный

Известный певец Дэнни ворует мелодию у несостоявшегося музыканта Рика и превращает ее в мировой хит. Последний хочет вернуть себе славу, но никто не верит, что популярную композицию сочинил именно он. И все же справедливость обязательно должна восторжествовать. Мировая премьера фильма прошла на Дублинском международном кинофестивале, где он получил положительные отзывы критиков.

В ролях: Пол Радд, Ник Джонас, Питер МакДональд, Марселла Планкетт, Рори Кинэн, Джек Рейнор, Гавана Роуз Лю и другие.

РГ

Жанр: драма, мелодрама, комедия

Фильм вдохновлен историей реальной медсестры из французского паллиативного отделения. Тех, кто ощущает связь с пациентами, там называют джедаями. Эта картина как раз о такой женщине. После автокатастрофы талантливый музыкант Оскар застревает между жизнью и смертью. Его голос способна услышать только Эльза, наделенная даром общаться с ушедшими. Их случайная связь перерастает в историю о любви, которой суждено преодолеть все препятствия.

В ролях: Джонатан Коэн, Магали Лепин Блондо, Флоранс Янас, Жан-Кристоф Фолли, Анн Бенуа и другие.

РГ

Жанр: мультфильм, триллер, фантастика

Фильм соединяет два сюжета: рассказ Хулио Кортасара "Захваченный дом" и миф об Одиссее и прекрасной нимфе Калипсо. В центре событий двое друзей, которые останавливаются на ночь в провинциальном отеле "Роза", а утром узнают, что уехать из него невозможно. Тем временем постояльцы начинают куда-то пропадать. Режиссер Леонид Шмельков озвучил главного героя Яшу и хозяйку отеля Мадам.

РГ

"Иллюзия убийства" (Испания, Доминикана, 2025)

Жанр: триллер, детектив

Картина основана на южнокорейском триллере "Ночь воспоминаний". Оригинал был очень популярен и славился своим запутанным сюжетом и неожиданными поворотами. После переезда в новый дом старший брат Марио неожиданно пропадает, а главный герой становится свидетелем этого страшного похищения. Через несколько дней он возвращается, но ведет себя очень странно. Марио пытается выяснить, что случилось на самом деле, и обнаруживает связь с давним нераскрытым убийством. Он понимает, что теперь никому нельзя доверять.

В ролях: Хайме Лорэнте, Мануэль Вега, Белен Руэда, Фернандо Кайо и другие.

РГ

"Легенды леса" (Франция, 2025)

Жанр: документальный

Режиссер Венсан Мюнье отправляется путешествовать по лесу вместе со своим отцом и сыном. Они хотят увидеть оленей, совят, лисиц, горностаев и других диких обитателей. Но главная их цель - найти глухаря, которого практически невозможно поймать. Невероятно успешный семейный проект получил две премии "Сезар" в номинациях "Лучший документальный фильм" и "Лучший звук".