Женская версия «Убойного футбола» получила полноценный трейлер

В Сети появился трейлер спин-оффа культовой спортивной комедии "Убойный футбол" (Siu Lam Juk Kau, 2001) о женской сборной - "Женский шаолиньский футбол" (Gong Fu Nu Zu). В Китае картина выйдет на экраны 11 июля, информации о российской премьере пока нет.

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По сюжету Эмэй становится капитаном разобщенной женской футбольной команды, которой предстоит победить в престижном турнире. Внутри коллектива сплошные раздоры: девушки не могут сыграться, конфликтуют и сомневаются друг в друге. Однако участие в Кубке Непобедимых требует не просто спортивной выдержки и сплоченности, а смелого шага - девушки решают использовать на поле приемы кунг-фу.

В ролях Чжан Сяофэй ("Последний подозреваемый", "Живешь только раз"), Чжан Исин ("Загадочная девятка", "Айдол недели"), Дилраба Дилмурат ("Волшебный магазин", "Три жизни, три мира: Личный дневник"), Ай Ми ("Творение богов: Битва с демонами", "Аромат времени") и другие.

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Режиссером картины выступил Стивен Чоу, создатель оригинального "Убойного футбола". Именно он в начале 1990-х привнес в китайский кинематограф уникальный жанр абсурдной комедии "мо лей тау" с ее пародиями, каламбурами и шутками над местной культурой.

Международную известность Чоу получил как раз после выхода "Шаолиньского футбола". Картина собрала в Азии 46 миллионов долларов и принесла режиссеру две крупные гонконгские кинопремии.