Сериальные новинки: пять проектов, которые стартуют в июле

Пока июльский кинопрокат радует зрителей громкими премьерами, онлайн-платформы не отстают и предлагают новые сериалы. В этом месяце выходят несколько российских проектов, которым стоит уделить время.

"Зовите Витю!"

Жанр: комедия

Молодой экстрасенс Витя зарабатывает на жизнь обманом: он разводит отчаявшихся людей на деньги, убеждая их, что умеет общаться с умершими. В какой-то момент его бизнес оказывается под угрозой - блогерша Саша мечтает снять разоблачение, и Витя является для этого идеальным вариантом. Вскоре, неожиданно для себя, главный герой начинает видеть духов по-настоящему.

Проект стал дебютным сразу для нескольких участников: для режиссера Дениса Тяпичева это первая работа, а для актера и комика Ильи Соболева - первая главная роль.

В ролях: Илья Соболев, Александра Бортич, Мария Смольникова, Сергей Рост, Василий Михайлов, Сергей Барковский, Александр Клюквин, Риналь Мухаметов, Александр Юрин, Александр Симон и другие.

"Суета"

Жанр: комедия, криминал

История о компании пятигорских неудачников, которые решают ограбить инкассаторов, чтобы изменить свою жизнь. Все идет не по плану, и герои оказываются должны 150 миллионов рублей. Денег у них нет, поэтому они продолжают устраивать налеты, чтобы не стать жертвами опасных людей. Режиссером выступил Антон Родин, для которого это одна из первых серьезных работ в качестве постановщика.

В ролях: Александр Федоров, Александр Аверин, Денис Власенко, Магомед Муртазаалиев, Алексей Гришин, Александр Фисенко, Юлия Гревцова, Анастасия Акатова, Виктория Каруна, Гарик Айвазов и другие.

"Похищение"

Жанр: триллер, детектив

Еще до премьеры сериал вызвал огромный ажиотаж. Его выхода ждут больше 300 тысяч пользователей. В центре сюжета капитан МВД Аглая Мезенцева и следователь Всеволод Косинский, которые разыскивают внука всемирно известного дирижера Марка Кречетова. Ребенок пропал во время прогулки с няней, а сама женщина ничего не помнит из-за удара по голове. Под подозрение попадают все члены семьи. Для поиска ответов Аглая готова использовать все методы и жертвовать многим, в том числе жизнью своего будущего малыша.

В ролях: Марина Васильева, Дмитрий Куличков, Ольга Смирнова, Тимофей Трибунцев, Дмитрий Ломакин, Артур Ваха, Наталия Курдюбова, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен, Егор Кенжаметов и другие.

"Холод"

Жанр: драма, триллер

Сериал начинается как драма, но с каждым эпизодом напряжение растет, и это уже настоящий триллер с элементами боевика. Главная героиня Женя осуждена за смертельную аварию, в которой погибли ее муж и дочь, но настоящие преступники остались на свободе с помощью своих влиятельных родителей. В колонии девушка спасает убийцу Яну, а та в благодарность помогает сбежать и говорит, где можно взять деньги. Выбравшись из тюрьмы и обретя богатство, Женя начинает мстить.

В ролях: Любовь Аксенова, Лариса Гузеева, Линда Лапиньш, Петр Федоров, Александр Аверин, Максим Бойко, Ксения Каталымова, Денис Прытков, Олег Васильков, Александра Бабаскина и другие.

"Фейк"

Жанр: триллер, драма

Сериал был представлен в конкурсной программе VII фестиваля "Пилот". Это один из первых российских проектов, подробно исследует проблему киберсталкинга и рассказывает, как соблюдать цифровую гигиену и защищать личные данные. Главная героиня - учительница лицея Рита, которая столкнулась с преследованием в сети. В ее окружении немало людей, способных на это, но попытки вычислить злоумышленника лишь запутывают дело. Девушка понимает, что доверять нельзя никому.

В ролях: Анастасия Красовская, Полина Ауг, Эльдар Калимулин, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Ольга Хитеева, Дмитрий Моськов, Мирослав Харин, Тимофей Иванов, Анна Осипова и другие.