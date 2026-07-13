Ремейк «Рапунцель» выйдет в зарубежный прокат в 2028 году

Зарубежный прокат фильма «Рапунцель» по одноимённой сказке братьев Гримм стартует в 2028 году. Точной даты пока нет, но её наверняка объявят позже, когда придёт время.

Лента повествует о разбойнике Флинне, который в поисках лёгкой жизни оказывается схваченным молодой девушкой Рапунцель. Она заперта в высокой башне и способна управлять своими длинными волосами.

Главные роли в предстоящем ремейке сыграют Тиган Крофт («Титаны»), Майло Манхейм («День благодарения»), Кэтрин Хан («Это всё Агата»), Диего Луна («Андор») и другие актёры. Режиссёром выступит Майкл Грейси — автор фильма «Величайший шоумен» с Хью Джекманом.