Нолан рассказал о фильме, который сильно вдохновил его при работе над «Одиссеей»

Кристофер Нолан рассказал, что сильно вдохновлялся фильмом «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе для «Одиссеи».

Особенно Нолану запомнился образ Иисуса и то, как именно Скорсезе показал его зрителям.

Образ Иисуса и то, что Скорсезе с ним делает, был очень-очень провокационным для зрителей. Это было весьма вдохновляющим для «Одиссеи».

Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.