Нолан рассказал о фильме, который сильно вдохновил его при работе над «Одиссеей»

Кристофер Нолан сильно вдохновлялся «Последним искушением Христа» для «Одиссеи»
Кристофер Нолан рассказал, что сильно вдохновлялся фильмом «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе для «Одиссеи».
Особенно Нолану запомнился образ Иисуса и то, как именно Скорсезе показал его зрителям.
Премьера фильма «Одиссея» в мировом прокате состоится уже 17 июля. Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. В картине также снялись Том Холанд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.