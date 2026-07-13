Сергея Безрукова запрут в пятитысячной купюре

Актер Сергей Безруков сыграет главную роль в сериале «Пятерка». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

Безруков исполнит роль бывшего миллиардера Анатолия Никодимова, который окажется заперт внутри пятитысячной купюры нового образца. Мужчина может общаться только с потерявшей работу девушкой Катей. Мужчина предлагает ей сделку. Он просит девушку помочь ему выбраться из купюры взамен на советы, как стать богатой.

Сценаристы проекта Сергей и Дмитрий Минаевы. Режиссер — Кирилл Кемниц. В ролях: Сергей Безруков, Ирина Старшенбаум, Анастасия Белоусова, Иван Добронравов, Николай Шрайбер, Сергей Минаев, Роман Васильев, Степан Белозеров, Ульяна Пылаева, Всеволод Володин, Владимир Пермяков.

Безруков признался, что ему очень понравился сценарий проекта.