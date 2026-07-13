Хоррор «Зловещие мертвецы: Пекло» стартовал с $ 27 млн

По итогам первого уикенда сборы фильма ужасов «Зловещие мертвецы: Пекло» достигли $ 13,7 млн. Хоррор занял четвёртую позицию в местных чартах, уступив проектам «История игрушек 5», «Миньоны и монстры» и «Моана».

© Кадр из фильма «Зловещие мертвецы: Пекло»

В мировом прокате сборы картины составили $ 27 млн. Для фильма, бюджет которого составил скромные $ 20 млн, такой старт можно назвать удачным. При этом картина собрала за первые выходные меньше, чем предыдущая часть серии под названием «Восстание зловещих мертвецов» ($ 40 млн).

«Зловещие мертвецы: Пекло» рассказывают историю Элис, которая после смерти мужа приезжает к его семье в уединённый загородный дом. Но поминки омрачает древнее зло, выбравшее родственников своей новой целью. И когда семейные демоны начинают лезть наружу, Элис понимает: некоторые клятвы, данные при жизни, сохраняют силу и на том свете. Лента также официально выйдет в российском прокате 16 июля.