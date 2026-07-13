Обнародован первый тизер триллера «Лес» с Кологривым и Разумовской

Nemesis Films опубликовал дебютный тизер триллера «Лес». Это экранизация одноимённого романа Светланы Тюльбашевой.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Nemesis Films.

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Сюжет повествует о двух москвичках, которые отправляются путешествовать по Карелии и пропадают без вести в глухом лесу. Они пытаются выбраться, но деревья как будто не пускают их. Параллельно в лес заезжает странная семья, занимая заброшенный дом.

Главные роли в картине сыграли Карина Разумовская («Трасса»), Лянка Грыу («Тест на беременность») и Никита Кологривый («Слово пацана. Кровь на асфальте»). Режиссёром ленты выступил Гамлет Дульян — автор сериалов «Последователи» и «Красные линии».

В российском прокате с 12 ноября.