«Обсессия» вошла в топ-10 самых кассовых хорроров в истории кино

По итогам очередного уикенда сборы фильма ужасов «Обсессия» достигли $ 426 млн. Лента продолжает доминировать в мировых кинотеатрах, собрав более 500 своих бюджетов.

Тем временем картина уже вошла в десятку самых кассовых хорроров в истории кино. Лента обошла культовые «Знаки» Шьямалана и вплотную приблизилась к «Изгоняющему дьявола».

Топ-10 самых кассовых хорроров в истории кино

«Оно» (2017) — $ 719 млн. «Шестое чувство» (1999) — $ 672 млн. «Я — Легенда» (2007) — $ 585 млн. «Война миров Z» (2013) — $ 540 млн. «Заклятие 4: Последний обряд» (2025) — $ 499 млн. «Челюсти» (1975) — $ 495 млн. «Оно 2» (2019) — $ 473 млн. «Битлджус Битлджус» (2024) — $ 452 млн. «Изгоняющий дьявола» (1973) — $ 430 млн. «Обсессия» (2026) — $ 426 млн.

«Обсессия» рассказывает о Беаре, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания всё больше пугают.