Кино или жизнь? Какие кинореплики стали крылатыми

Многие советские комедии стали культовыми не только благодаря интересному сюжету и актерской игре, но и из-за реплик персонажей, которые ушли в народ и стали крылатыми фразами. Семь советских комедий, цитаты из которых мы используем каждый день, даже не замечая, — в материале «Вечерней Москвы».

© Кадр из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию»

«Иван Васильевич меняет профессию»

Чуть ли не каждая реплика из культовой комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» стала крылатой. Согласно результатам опроса, проведенного телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» и кoмпaнией «Meдиaлoгия», реплики именно из этого фильма заняли лидирующие позиции в рейтинге самых распространенных крылатых фраз из советских фильмов.

«И тебя вылечат, и меня вылечат…» — реплика, которую произносит героиня Натальи Крачковской. В фильме она звучит полнее: «И тебя вылечат… и тебя тоже вылечат… и меня вылечат…», но в народе прижился именно сокращенный вариант.

«Я требую продолжения банкета» — эту фразу произносит пьяный Бунша в исполнении Юрия Яковлева. Универсальное выражение для любого застолья, когда веселье в самом разгаре.

«Танцуют все!» — фраза Ивана Грозного, которая стала универсальным призывом к танцам. По данным того же исследования, это выражение занимает первое место по популярности.

«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!» — еще одна крылатая фраза из фильма, произнесенная героиней Натальи Кустинской.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Еще одним хитом советского кино стал фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» — три новеллы о добром, но незадачливом студенте. Комедия подарила нам много выражений, которые до сих пор в ходу.

«Надо, Федя! Надо!» — фраза, которую произносит Шурик в ответ хулигану Феде. Идеально подходит для ситуаций, когда браться за дело совсем не хочется, но выхода нет.

«Кто не работает, тот ест» — ироничная переделка советского лозунга.

«Ну, граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы… Кто хочет сегодня поработать?» — эта фраза милиционера настолько полюбилась советским зрителям, что начальники частенько в шутку повторяли ее в адрес своих подчиненных.

«Огласите весь список, пожалуйста» — фраза, произнесенная в фильме одним из задержанных, когда милиционер начинает зачитывать наряды на работы.

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — еще одна культовая работа Гайдая, полная юмора и искрометных диалогов.

«Птичку жалко!» — знаменитая фраза Шурика, который переживает за сбитую птичку. В народе ее стали произносить в качестве иронии над чьей-либо сентиментальностью.

«Осторожно, сейчас вылетит птичка!» — цитата, которую используют не только при фотографировании, но и перед тем, как сообщить неожиданную новость или устроить сюрприз.

«Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица» — комплимент, который делают девушкам уже более полувека.

«Короче, Склифосовский!» — фраза, которую произносят, чтобы прервать затянувшуюся речь.

«Бриллиантовая рука»

«Бриллиантовая рука» — еще одна комедия Гайдая, где чуть ли не каждая реплика — это готовая цитата.

«Поскользнулся, упал, очнулся — гипс!» — фраза Юрия Никулина. Стала стандартным ответом, когда не хочется рассказывать, что на самом деле случилось. Полная версия, произнесенная в фильме — «Поскользнулся, упал, закрытый перелом, потерял сознание, очнулся — гипс!».

«Наши люди в булочную на такси не ездят» — в этой фразе героини Нонны Мордюковой отразилось свойственное советскому обществу отношение к роскоши и бережливости. Она с юмором и иронией обыгрывает излишнюю экономность, но одновременно в ней заложена народная мудрость: не стоит растрачивать сверх необходимого.

«Не виноватая я! Он сам пришел!» — реплика, которая стала универсальным оправданием в шутливой форме.

«Чтоб ты жил на одну зарплату!» — фраза, смысл которой связан с тем, что для контрабандистов, привыкшим к «левым» доходам, жизнь только на официальную зарплату была бы тяжелой и небогатой.

«Служебный роман»

«Служебный роман» — фильм Эльдара Рязанова, ставший классикой советского кинематографа и также подаривший много крылатых фраз, ушедших в народ.

«Хорошие сапоги, надо брать» — это фраза Верочки, смысл которой заключается в том, что людям с природной «серостью» необходимо подчеркивать ее яркими и запоминающимися образами.«

А идите вы в бухгалтерию!» — знаменитая реплика, ставшая шутливым аналогом более грубого выражения.

«Джентльмены удачи»

Картина «Джентльмены удачи» Александра Серого породила много фраз, которые с экрана перешли в повседневную речь.

«Кто ж его посадит?! Он же памятник!» — знаменитая фраза Косого в исполнении Савелия Крамарова.

«Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста!» — крылатая фраза, которая в народе стала шутливым приглашением к столу.

«Все, кина не будет! Электричество кончилось!» — реплика, которая звучит, когда что-то прерывается на самом интересном месте.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

«Ирония судьбы, или С легким паром!» — еще один фильм Рязанова, разошедшийся на цитаты.

«Какая гадость эта ваша заливная рыба!» — слова Ипполита, которые стали импровизацией Юрия Яковлева. Фраза стала универсальным способом выразить отвращение или брезгливость по любому поводу.

«Ой, тепленькая пошла!» — еще одна импровизация от Юрия Яковлева. В павильоне, где снимался фильм, из крана в основном шла холодная вода, и актер искренне удивился, когда пошла теплая. В народе эту фразу стали использовать в ситуациях, когда неожиданно появляется теплая вода.

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