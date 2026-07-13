Опубликован трейлер комедии «Диггер» с Томом Крузом от режиссера «Выжившего»

Кинокомпания Warner Bros. представила полноценный трейлер фильма «Диггер». Чёрная комедия с Томом Крузом выйдет в мировых кинотеатрах уже 2 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Права на видео принадлежат Warner Bros.

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Сюжет картины повествует о самом могущественном человеке в мире, который хочет доказать, что способен спасти всех людей на планете. Для этого он отправляется в сложнейшую миссию, которая изменит его судьбу. Авторы фильма описывают его как «комедию катастрофических масштабов».

Главные роли в ленте сыграли Том Круз («Миссия невыполнима: Финальная расплата»), Джесси Племонс («Бугония»), Сандра Хюллер («Чистильщик») и Риз Ахмед («Звук металла»). Режиссёром выступил Алехандро Гонсалес Иньярриту — автор фильмов «Бёрдмэн» и «Выживший».