Spice Girls вернули к своему юбилею права на забытый фильм

Все эти ретро-плюшки из прошлого, конечно, в своей комичной трогательности могут вызвать даже умиление. Группа «Комбинация» сняла про себя целый сериал пару лет назад, забыв, правда, зарегистрировать его в категории «фильмов-фэнтези» - настолько потешно выдуманной оказалась «правдивая» история их жизни. Их подружки по жанру потрепанной временем «девичьей силы» группа Spice Girls (хотя масштаб, конечно, покруче) тоже решили облагородить свое прошлое посредством кинематографа.

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«Перчинки», правда, не тратят время и деньги на съемки очередного байопика, от которых уже рябит в глазах и свербит в ушах, а просто «возвращают себе контроль над своим кинематографическим наследием», как описывают захватывающий процесс британские таблоиды. Сообщается, что группа, «функционирующая», оказывается, до сих пор, «полностью вернула себе права на фильм 1997 года Spice World и планирует его переиздание». Осталось только дождаться нервных очередей, которые с ночи выстроятся в музыкальные магазины за DVD, и стримингов, которые рухнут под напором желающих посмотреть «старую новую» киношку...

Старательно изображая на лице радость, замешанную на многозначительности, новость для публики и прессы раскрыла на днях Мелани Си (Sporty Spice – Спортивная Перчинка) в подкасте, посвященном тридцатилетию главного хита группы – Wannabe.

«Фильм был большим хитом, - вспоминала Мелани Си, но тут же сокрушалась, - а сейчас его нет ни на одном стриминге». Однако сразу успокоила слушателей, застывших от такого ужаса несправедливости: «Нам пришлось объединиться, теперь Spice Girls полностью владеют фильмом и мы собираемся представить его поклонникам в ближайшем будущем».

Символы т.н. girl power («девичьей власти») рубежа веков при этом не только сдули пыль с залежалых пленок из рассохшихся поп-сундуков древности, но еще и «подправили» киноисторию – почти как группа «Комбинация», «слегка ее припудрив» Из фильма вырезано яркое и выразительное камео комика Гари Глиттера.

«Во время монтажа мы поняли: «Ох, его точно нужно убрать», — откровенничала Мелани.

Гари Глиттер «дискредитировал» себя, попавшись несколько лет назад, как сформулировано в обвинении, на «серии тяжких преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних». Скандал привел к краху карьеры артиста, общественному осуждению и длительному сроку тюремного заключения. «Перченые девицы» поспешили, разумеется, брезгливо стряхнуть с себя эти «ошметки отвратительной грязи»

Хотя анонс «нового старого» фильма «неожиданно» совпал с 30-летием главного хита группы — Wannabe, вышедшего в 1996 году, полноценного турне по случаю юбилея пока не планируется. Однако Мелани намекнула на другие «отличные возможности».

«Ничего конкретного к юбилею нет, но мы обсуждаем много интересных идей», — сказала она.

Пресса при этом отмечает, что все пять участниц, включая Викторию Бекхэм (Posh Spice – Шикарная Специя), которая пропустила последний тур «перченых» подруг в 2019 году, «по-прежнему считаются частью коллектива». Мелани со своей стороны подчеркнула:

«Однажды став Spise Girl (девушкой-перчинкой), остаешься ею навсегда. Иногда мы выбираем не работать в этом формате, но мы остаемся Spice Girls», - отметила артистка, намекая, что сольные проекты участниц не мешают их «групповой верности».

Обозреватели музыкальных изданий напоминают, что, когда Spice World вышел в 1997 году, группа находилась на пике мировой популярности, а «фильм стал настоящим отражением эпохи спайсомании, собрав миллионы поклонников и закрепив статус коллектива как одного из главных культурных феноменов десятилетия». При этом картина давно отсутствует на крупных стриминговых платформах – не только из-за «запутанных проблем с авторскими правами», которые не разрешались долгие годы, но и «зрительский запрос не подавал четких сигналов заинтересованности».

Однако теперь Spice Girls надеются на переиздание Spice World, что «даст возможность представить обновленную, более современную версию яркой и абсурдной ленты как старым фанатам, так и новому поколению».