«Маша и три медведя», 2027 год: каким будет новый мультсериал об озорной девочке

Мультипликационная студия «Анимаккорд», создавшая международный хит «Маша и Медведь», готовит новый проект во франшизе. Это будет семейно-ориентированная комедия под названием «Маша и три медведя». На этот раз главная героиня задаст жару не одному, а сразу трем медведям. О разработке спин-оффа стало известно из официальных соцсетей студии. Собрали все подробности о будущем мультсериале в материале «Ленты.ру».

Дата выхода

Проект городе Анси с 21 по 27 июня 2026 года. Первый трейлер «Маши и трех медведей» планируют показать уже этой осенью, а выход мультсериала в России запланирован на вторую половину 2027 года.

Мультсериал «Маша и три медведя» стартует осенью 2027 года

Количество эпизодов в первом сезоне шоу пока не раскрывается // ТАСС

Сюжет

Действие нового сериала развернется в лесном доме, где живет семья братьев-медведей: Старший медведь, Средний медведь и Младший медведь. После того как в их размеренную жизнь врывается неугомонная девочка Маша, троим героям приходится освоить родительские роли и взять на себя ее воспитание.

В основе сюжета — классическая сказка про Златовласку и трех медведей: именно к ней обратилась студия «Анимаккорд», когда придумывала новый формат для развития своего проекта

Коммерческий директор студии Магдалена Веремюк рассказала, что команда искала способ по-новому взглянуть на фольклор для современных семей и в итоге вернулась ко всем известному сюжету, отметив особую любовь студии к историям про медведей. По ее словам, образ Маши уходит корнями в фольклор, но новая постановка опирается и на массовую культуру.

Среди источников вдохновения создатели также называют французские комедии «Трое мужчин и младенец в люльке» Колин Серро (оттуда позаимствована сама динамика отношений между опекунами) и «Папаши» Франсиса Вебера с Пьером Ришаром и Жераром Депардье.

Кадр: фильм «Папаши»

Веремюк уточнила, что первый сезон будет строиться на узнаваемых бытовых ситуациях — вечерних ритуалах перед сном, стрижках, повседневных привычках и маленьких происшествиях, — превращенных в комедийные истории. По задумке создателей, такой подход должен помочь детям понять, что в основе большинства родительских просьб лежит забота.

Сказка про трех медведей и ее русская версия

Сюжет о девочке, забравшейся в дом медведей, известен в англоязычном мире под названием «Сказка о трех медведях» (The Story of the Three Bears), или «Златовласка и три медведя» (Goldilocks and the Three Bears). Сегодня это один из самых узнаваемых сюжетов детской литературы, переведенный на множество языков.

Фольклористы прослеживают корни истории в шотландской сказке о трех медведях и хитром лисе: там в чужой дом забирался не ребенок, а лис, который в итоге спасался бегством от вернувшихся хозяев. Также было несколько версий, в которых на месте лиса была озорная старушка.

Современный вид сказка приобрела благодаря английскому писателю Джозефу Кандэллу: в 1850 году он опубликовал версию, где мотив хулиганства был убран: девочка заходит в дом медведей просто потому, что заблудилась, устала и проголодалась. Правда, героиню тогда звали Сереброволосая. Имя и цвет волос персонажа несколько раз менялись в разных изданиях.

Кадр: мультсериал «Машкины страшилки»

В русском варианте сказки, известном в пересказе Льва Толстого как «Три медведя», все медведи получают собственные имена — отца зовут Михаил Иванович, мать — Настасья Петровна, а медвежонка — Мишутка, зато девочка остается безымянной.

Имя Маша закрепилось за героиней позже — из-за того что ее часто путали с персонажем другой популярной народной сказки, «Маши и медведя».

«Маша и Медведь»: главное о франшизе

«Маша и Медведь» — российский анимационный сериал, который создала студия «Анимаккорд». В центре сюжета — любопытная и веселая девочка Маша, которую отличает свободолюбие и озорной характер, и ее друг Медведь, в чей дом она случайно забредает.

Кадр: мультсериал «Маша и Медведь»

Несмотря на творческое прошлое, Медведь любит проводить время за простыми занятиями: садоводством, рыбалкой и футболом

Поначалу Маша раздражает Медведя, но со временем они становятся лучшими друзьями, а ежедневные рутинные моменты зачастую превращаются для них в веселые приключения

Первый сезон «Маши и Медведя» вышел в 2009 году, и сразу получил признание критиков и зрителей. Спустя пять лет в эфире мультфильм занял почетное второе место по популярности после «Ну, погоди!» среди жителей России, а в 2021 году, по данным Parrot Analytics, возглавил мировой рейтинг детского контента.

Проект «Анимаккорд» перевели более чем на сорок языков. Особую популярность мультсериал получил в Италии (там его смотрели около 800 тысяч зрителей одновременно), а также в Индонезии, где имя Маша стало настолько узнаваемым, что его начали давать новорожденным девочкам. В Европе, по словам продюсера проекта, Машу знают около 70 процентов детей.

В 2018 году «Анимаккорд» заключила соглашение с американским стриминговым сервисом Netflix. В 2026 году Netflix продлил права на показ уже вышедших сезонов и приобрел права на новые — восьмой и девятый, а также на связанные с франшизой фильмы. Обновленный пакет контента должен появиться в более чем ста странах, включая США, Канаду, страны Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока и Азии.

Оригинальный канал «Маши и Медведя» на YouTube собрал свыше 60 миллионов подписчиков, а его англоязычная версия — около 55 миллионов

Кадр: мультсериал «Маша и Медведь»

Другие спин-оффы «Маши и Медведя»

В 2011 году появился спин-офф «Машины сказки»: там героиня на свой лад пересказывает известные народные и зарубежные сюжеты, часто смешивая их друг с другом.

Следом, в 2014 году, вышли «Машкины страшилки» — цикл историй, где Маша рассказывает зрителям истории с элементами хоррора, которые на деле оказываются смешными и поучительными. Отдельная особенность этого проекта — использование аниме-рисовки наряду с привычной для франшизы трехмерной графикой.

Позже линейка расширилась музыкальными и тематическими выпусками. К чемпионату мира по футболу 2018 года студия выпустила короткий «Футбольный выпуск», а в 2019 году запустила образовательный музыкальный проект — в нем Маша поет под известные мелодии песенки, которые помогают детям выучить алфавит, счет и цвета.

Отдельно появился цикл «Оставайтесь дома», созданный в период пандемийных ограничений и посвященный тому, как весело провести время в кругу семьи, а также «Анимашки», где Маша придумывает все новые способы добиться своего.

Помимо сериальных спин-оффов, франшиза обзавелась и кинотеатральными историями: в прокат выходили короткометражки «12 месяцев», «Скажите "Ой!"» и «Парк чудес».