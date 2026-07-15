Что известно о продолжении ребута «Клиники»

Весной 2026 года завершился первый сезон перезапуска «Клиники» — культового сериала про будни врачей в среднестатистической американской больнице. Оригинал полюбился зрителям за искрометный юмор, обаятельных героев, нетривиальные темы и высмеивание актуальных проблем в американской медицине, вроде бюрократии и жадности топ-менеджеров. В центре внимания ребута — столкновение врачей старой школы с поколением зумеров: теперь повзрослевший Джей Ди сам оказывается в роли наставника и того самого руководителя, которому приходится принимать подчас несправедливые решения. «Лента.ру» рассказывает, когда на экраны выйдет новый сезон перезапуска «Клиники» и что известно о его сюжете.

Главное о сериале

Оригинальное название: Scrubs

Возрастное ограничение: 18+

Страна: США

Годы выхода: с 2001 по настоящее время

Жанр: драмеди

Шоураннеры: Билл Лоуренс (1-9-й сезоны), Асим Батра (10-й сезон)

Количество сезонов: 10

Длительность серии: 22 минуты

В главных ролях: Зак Брафф, Сара Чок, Дональд Фэйсон, Джон К. Макгинли, Джуди Рейес

«Клиника» — ситком из 2000-х, ставший классикой мирового телевидения. Он выходил на экраны с 2001 по 2009 год, а в 2026-м создатели выпустили девятисерийный перезапуск и одновременно продолжение.

Фото: Lenta.ru

Дата выхода

Последний эпизод десятого (если не считать провальный перезапуск 2010 года, то девятого) сезона увидел свет 15 апреля 2026 года. За первые семь дней после премьеры проект сериал, «Клиника» стала самой популярной комедией сезона. Поэтому неудивительно, что 30 апреля шоу продлили еще на один сезон.

Точная дата выхода 11-го сезона «Клиники» пока не называется

По данным фанатского сайта, релиз продолжения может состояться уже осенью 2026-го, однако ни создатели, ни телеканал ABC эту информацию не подтверждали.

В сети также нет трейлера и графика выхода эпизодов 11-го сезона.

Сюжет

В перезапуске «Клиники» в центре событий — повзрослевшие главные герои и новые интерны. Джон Дориан, или Джей Ди (Зак Брафф) и Эллиот Рид (Сара Чок) в разводе, у них есть общий ребенок: по сюжету он родился уже после финала оригинального сериала. Эллиот осталась работать в больнице «Святое сердце», где разворачиваются все события шоу с самого его начала, и теперь заведует обучением молодых врачей. Джей Ди же обзавелся частной практикой и сделал карьеру в качестве личного доктора у калифорнийских богачей. В «Святом сердце» работает и Крис Терк (Дональд Фэйсон) с женой Карлой Эспиносой (Джуди Рейес): он стал главным хирургом, а она так и осталась старшей медсестрой в интенсивной терапии. У Терка и Карлы четыре дочери.

Джей Ди с Эллиот не ладят: развод стал болезненным для обоих, и оба после него так и не обзавелись новыми отношениями. При этом экс-супруги постоянно конфликтуют. Ситуация усугубляется еще и тем, что Дориан теперь снова работает с Эллиот, и она должна мириться с его требованиями и решениями. У Терка и Карлы все стабильно в отношениях, но не в работе. Карла так и не сделала карьеру, потому что посвятила всю себя семье. А Терк настолько устал, что выгорел.

Фото: Lenta.ru

По сюжету главным врачом «Святого сердца» все эти годы — между финалом оригинального сериала и его перезапуском — был доктор Кокс (Джон К. Макгинли), бывший наставник Джей Ди. Вспыльчивому врачу, привыкшему давить на подчиненных, сложно работать в современных условиях, когда кадровая политика требует от руководителей всегда быть вежливыми и лояльными. Устав терпеть жалобы, Кокс приглашает к себе Джей Ди и предлагает ему возглавить больницу. Дориан соглашается, но управлять клиникой оказывается сложнее, чем можно было себе представить — о преодолении трудностей и рассказывает десятый сезон.

Главный внутренний конфликт Джей Ди — он не знает, как руководить людьми, потому что привык всем угождать и под всех подстраиваться

Кроме старых героев, добавились и новые. Например, Сибби Уилсон (Ванесса Байер) — глава отдела кадров, которая старается внедрить политику максимальной лояльности в отношениях между персоналом. Еще есть доктор Кевин Парк (Джоэль Ким Бустер), который завидует новой должности Дориана и мечтает его подсидеть. Фоном разворачиваются истории интернов: блогерши Сэм Тош (Ава Банн), слабовольного Ашера (Джейкоб Дадман), одиночки Блейка (Дэвид Гридли) и других.

Чем закончился 10-й сезон «Клиники»?

Доктор Кокс появился только в первой серии перезапуска, а потом его почти не было в кадре — все из-за плотного графика актера Джона К. Макгинли. В восьмом эпизоде выяснилось, что у Кокса проблемы со здоровьем: ему диагностировали микроскопический полиангиит — редкое аутоиммунное заболевание, которое может давать серьезные осложнения.

Характер болезни намекает на то, что экс-наставник Джей Ди будет принимать более активное участие в 11-м сезоне: заболевание Кокса можно вылечить, но все зависит от того, насколько рано начать терапию. Так что напряжение по поводу судьбы Кокса в продолжении точно останется.

У самого Джей Ди тем временем наметился роман с продавщицей из сувенирного магазина по имени Чарли (Рэйчел Билсон). Из десятого сезона о судьбе этих отношений ничего не понятно, однако создатели обещают раскрыть тему в дальнейшем.

Кстати, в финальном девятом эпизоде перезапуска появился Уборщик (Нил Флинн), который по сюжету ушел из «Святого сердца» вслед за Джей Ди еще в восьмом сезоне. Причем создатели наконец раскрыли его имя — Глен Мэттьюз: на протяжении всего сериала героя звали просто Уборщик.

Фото: Lenta.ru

Актерский состав и роли

В первом сезоне перезапуска снялись почти все звезды из оригинального каста «Клиники»:

Джон Дориан или Джей Ди (Зак Брафф) — главный герой сериала и новый главный врач «Святого сердца»;

Эллиот Рид (Сара Чок) — бывшая жена Джей Ди, глава интернатуры в «Святом сердце»;

Крис Терк (Дональд Фэйсон) — главный хирург в «Святом сердце», который к моменту событий десятого сезона борется с профессиональным выгоранием;

Карла Эспиноса (Джуди Рейес) — жена Терка и старшая медсестра интенсивной терапии в «Святом сердце»;

Персиваль Кокс (Джон К. Макгинли) — наставник Джей Ди и бывший главный врач «Святого сердца»;

Джордан Салливан (Криста Миллер) — бывшая жена доктора Кокса и член совета директоров «Святого сердца»;

Уборщик (Нил Флинн);

Тодд Куинлэн (Роберт Масчио) — хирург, помешанный на теме секса и фразе «Дай пять»;

Хуч (Фил Льюис) — агрессивный ортопед.

Единственные актеры, сыгравшие в «Клинике» значимые роли и не принявшие участие в ребуте, это Сэм Ллойд (юрист Тед) и Кен Дженкинс (главврач Боб Келсо). Ллойда не стало в 2020 году, а Дженкинс не появлялся на экранах с 2019 года — сейчас ему 85 лет. При этом создатель оригинального шоу Билл Лоуренс еще до старта перезапуска утверждал, что если продолжению дадут зеленый свет, то Дженкинс в нем снимется.

«Доктор Келсо вернется в следующем году. Просто в этом году не получилось, но в следующем обязательно получится Билл Лоуренс», — создатель сериала «Клиника».

Кроме того, в десятом сезоне появились звезда Saturday Night Live Ванесса Байер (сыграла Сибби Уилсон, руководительницу программы благополучия для сотрудников больницы), Джоэль Ким Бустер (доктор Эрик Парк), Ава Банн (интерн Сэм Тош), Джейкоб Дадмен (интерн Эшер Грин), Дэвид Гридли (интерн Блэйк Льюис), Лэйла Мохаммади (интерн Амара Хади) и Аманда Морроу (интерн Дашана Трейнор).

Фото: Lenta.ru

Критика

Десятый сезон «Клиники» вызвал в целом положительную реакцию среди фанатов и кинокритиков. На сайте рецензий Rotten Tomatoes журналисты поставили проекту 90 процентов «свежести», а аудитория — 93 процента «попкорнметра».

Ругали ребут в основном за паразитирование на ностальгии и за то, что в нем слишком много отсылок к оригинальному сериалу. Например, повторение сцены в кладовке с Джей Ди и Эллиот, где они впервые встретились в начале первого сезона «Клиники», а теперь обсуждают там развод.

Хвалили новинку за то, что авторы проекта, как и раньше, не стесняются говорить о насущных проблемах в современной медицине, поднимают довольно серьезные и актуальные темы — вроде соперничества на работе, дружбы, выгорания и смерти, — а еще умело сочетают легкую комедию с душераздирающей драмой.

Однако сюжетная линия с разводом Джей Ди и Эллиот вызвала неоднозначную реакцию у фанатов. Шоураннер Асим Батра объяснила, почему создатели решили судьбу героев именно так:

«Если вы посмотрите на первый сезон «Клиники», то увидите, что у них [Джей Ди и Эллиот] всегда были непростые отношения. И развод — это вполне реалистично, если судить по статистике браков», — Асим Батра, шоураннер перезапуска «Клиники».

Кроме того, сценаристка подчеркнула, что в перезапуске, в отличие от оригинального шоу, не будет сюжетной линии с хаотичными отношениями двух невротиков. Акцент в продолжении решили сделать на эмоциональном развитии персонажей.

«Если бы [Джей Ди] вел себя так, как в свои двадцать, это, вероятно, свело бы многих с ума. Сейчас он не такой. Он взрослый человек», — отметила Батра.

При этом конфликт между бывшими супругами все-таки есть, но в его центре находятся по большей части поступки Джей Ди и Эллиот из прошлого, а еще вопросы опеки над сыном.

Интересно, что причина развода героев в первом сезоне ребута так и не была названа — создатели обещают сделать это в продолжении.